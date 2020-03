Registra SS dos casos de influenza al día

CIUDAD VALLES.- A lo largo de las últimas dos semanas, la Jurisdicción Sanitaria V, dependiente de la Secretaría de Salud ha registrado de dos a 2.5 casos de infectados de influenza por día, de acuerdo con las cifras expuestas en estos 14 días.



La semana antepasada, el aumento de incidencias de enfermos de influenza fue de 20, puesto que se pasó de 50 incidencias a tener 70.

Pero la semana pasada, se pasó de esta última cifra a 86, es decir, en un lapso de 14 días, hubo 36 infectados de todas las modalidades de influenza que circulan en la Huasteca Norte, que comprende los municipios de: Valles, El Naranjo, Tamasopo, Ébano y Tamuín.

Las cepas de influenza que predominan en Valles principalmente son la influenza estacional, la AH1N1 y la AH3N2.

Las recomendaciones siguen siendo las mismas: lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, no saludar de beso ni abrazar y no visitar lugares concurridos.