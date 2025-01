Regulará Tránsito el traslado de caña

CIUDAD VALLES.- Llevan a cabo una reunión la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con cañeros, para dar a conocer las sanciones en caso de que transportistas de caña infrinjan el Reglamento de Tránsito.

Luego de que van tres accidentes en los que se ven involucrados camiones cargados de caña, este sábado, en las instalaciones de la CNPR, el director de la Policía, José Juan Herrera Sierra hizo la conminación a los líderes de los tres grupos cañeros del Ingenio Plan de Ayala para que, a su vez, hagan un llamado a los transportistas de caña para que no sólo hagan una buena conducción de sus vehículos, sino que no exageren en la carga y sobrepasen las dimensiones, puesto que los accidentes no son sólo un riesgo, sino una interrupción grave al libre tránsito.

Los cañeros estuvieron de acuerdo con estos mensajes, dado que ha habido percances de muerte, precisamente provocados por la mala condición de los camiones que transportan caña a los ingenios.