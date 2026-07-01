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Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario

Presentaba ya un notable deterioro por el paso de los años

Por Jesús Vázquez

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitan atrio del Templo del Sagrario
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      MATEHUALA.- Debido a que el atrio del Templo del Sagrario, anteriormente conocido como Templo del Santo Niño, ya presentaba un notable deterioro por el paso de los años, se iniciaron trabajos de rehabilitación en este importante espacio religioso. 

      El piso se encontraba suelto y con diversas afectaciones, por lo que se espera que en los 

      próximos días las obras concluyan y el atrio luzca completamente renovado.

      Una vez finalizados los trabajos, se tiene previsto realizar una ceremonia de bendición del nuevo atrio. Sin embargo, hasta el momento el párroco del templo no ha dado a conocer una fecha para la conclusión de la obra, ya que los trabajos se han retrasado debido a las recientes lluvias registradas en la región Altiplano.

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      Cabe destacar que el Templo del Sagrario, antes conocido como Templo del Santo Niño, es una de las iglesias más antiguas de Matehuala y forma parte del patrimonio histórico y religioso de la ciudad. Aunque el atrio ya había sido remodelado anteriormente y no corresponde al original, llevaba varios años sin recibir mantenimiento, por lo que el piso, de estilo barroco, ya presentaba desprendimientos y daños considerables. 

      Es importante mencionar que, a pesar de los trabajos que se realizan en el atrio, las actividades religiosas continúan desarrollándose con normalidad. Las celebraciones eucarísticas, así como bodas, bautizos, primeras comuniones y quinceañeras, siguen llevándose a cabo de manera habitual en el templo.

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