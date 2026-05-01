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Relevo en dirección de Cultura municipal

Por Redacción

Mayo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Relevo en dirección de Cultura municipal

CIUDAD VALLES.- Terminan contrato de Yareli Rodríguez Vázquez como directora de Cultura y en su lugar queda Salvador Jurado Ávalos. 

Este jueves 30 de abril comenzó el proceso de entrega-recepción de la dirección de Cultura en el inmueble que forma parte de La Colmena, en donde Salvador Jurado revisaba documentación proveída por funcionarios de Cultura, ante la ausencia de Yareli Ávalos. 

La dirección de Recursos Humanos dio a conocer que el contrato de Rodríguez Vázquez había terminado y que no se había renovado, por lo que se dio a conocer el relevo en esta oficina municipal. 

En el mismo tenor, a dos titulares de Registros Civiles no se les renovaron tampoco sus papeles para continuar en sus oficinas y, de acuerdo con la oficina de Presidencia Municipal, aún faltan más.

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