Renuncia regidora y deja a su nuera

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La regidora Dolores Meléndez Pintos presentó al Cabildo su renuncia voluntaria y en su lugar, quedará su nuera. El alcalde Rodolfo Loredo Hernández le tomó a la nueva regidora, Azucena Noyola, protesta de ley.

El pasado lunes a las 2 de la tarde se llevó a cabo la reunión de cabildo, donde la regidora Dolores Meléndez, presentó su renuncia voluntaria.

Será sustituida por su nuera, Azucena Noyola. Posteriormente el jefe de la comuna, Rodolfo Loredo Hernández, le tomó protesta a la edil, quien tendrá a su cargo la Comisión de Comercio y la de Servicios.