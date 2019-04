Reporta Ciudad Fernández ocupación hotelera de 70%

Ciudad Fernández.- En el municipio se cuenta con 10 hoteles y en estas vacaciones de Semana Santa se tiene un 70% de ocupación hotelera. Ciudad Fernández es un lugar seguro y tranquilo, sostuvo la directora de Turismo, Citlaly Reyes Juárez.

La funcionaria aseguró que Ciudad Fernández es un lugar seguro, "se cuenta con atractivos turísticos como La Taza, ubicada en la ribera del río, que es un orgullo.

También se tiene el monumento de Emiliano Zapata, que tiene un gran valor histórico, está ubicado en el ejido del Refugio, es un pueblo tranquilo, el platillo tradicional son las famosas enchiladas, pero se pretende resaltar los elotes asados, porque se tiene una gran producción de maíz y chile".

El municipio cuenta con 10 hoteles y hasta el momento se tiene un 70% de ocupación hotelera, se desconoce la derrama económica que se tendrá en estas vacaciones de Semana Santa.

Añadió que se cuenta con ex haciendas, pero no están habilitadas y por ende no están aptas para visitas, finalizó.