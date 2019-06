Reporta edil diversos daños en la Alcaldía

MATEHUALA.- El alcalde de la ciudad, Roberto Alejandro Segovia, informó que el Palacio Municipal sufrió severos daños debido a los cuales varios archivos se mojaron, además de que hubo estragos en la infraestructura de algunas oficinas como el Registro Civil 01, que tuvo que mudarse a la Biblioteca Municipal.

Además, la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvo que cerrar por un par de días porque el agua afectó su equipo de cómputo y también documentos. Otras oficinas más, que están en el exterior del edificio público, también sufrieron daños por la tromba del jueves 30 y la tormenta del pasado lunes.

Al igual se vieron dañadas otras oficinas más del interior de la Alcaldía que sufrieron también las consecuencias de la tromba ocurrida el 30 de mayo, situación que se dio a conocer a nivel nacional.

Dijo el presidente municipal que se hizo un recorrido por la zona del bordo derivador de aguas broncas, para ver la forma en la que está operando. "Vimos que una parte está tapada, es decir bloquearon el paso del agua entre las colonias Luis Echeverría y Pineño. Son aproximadamente 500 metros los que están bloqueados".

Explica el alcalde que resulta que una familia trata de cobrar al Municipio para que pase por ahí el agua, presuntamente por eso lo bloquearon. "No se vale que se actúe de esa manera porque con ello se está afectando a toda la ciudad. Están actuando con mucho dolo y eso no se vale, que bloqueen el paso de las aguas broncas y como no se tiene otra salida, el agua viene a desembocar en las calles de la ciudad que provienen de poniente a oriente".

Los ciudadanos en su mayoría señalan que las inundaciones en la ciudad que han afectado tanto en hogares como en comercios puedan ser a causa de que el bordo derivador de aguas no está funcionando como es su cometido.