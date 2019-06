Reporta el comercio fuertes pérdidas por las recientes lluvias

MATEHUALA.- Los comerciantes de la zona centro están preocupados porque las lluvias que se han presentado han traído consigo pérdidas en sus mercancías.

Así lo expresaron varios de ellos como la señora María del Carmen que tiene un negocio en la calle Hidalgo y quien lamenta que tuvo pérdidas fuertes porque se inundó su negocio y se le echó a perder la mercancía que no puede ser reutilizable como monos de peluche que quedaron cubiertos de lodo, bolsas de mano, bolsas de regalo y muchos artículos más que fueron a parar a la basura.

"Realmente que esto no sólo me preocupa a mí, sino a todos los que nos dedicamos al comercio establecido y quienes no sabemos qué hacer si cada que llueve vamos a tener pérdidas de mercancía", lamentó.

Dijo que esto está muy complicado porque hay que recordar que son tres cosas que el hombre no puede parar: el viento, el aire y el fuego, nadie puede con ello.

Luego de la lluvia quedan las calles con alfombras de lodo, sale el sol, las seca y se convierten en nubes de polvo que está contaminado porque lleva materia fecal porque las aguas negras salieron de las alcantarillas.

Teme que con ello se desaten enfermedades. "De verdad que estamos los matehualenses en un dilema y en una psicosis por lo vivido el jueves 30 y después el lunes y tememos que siga lloviendo", concluyó.