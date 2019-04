Reprocha alcalde "inequidad" de parte de la ASE

Matehuala.- Las obras que ha ejercido el actual Ayuntamiento han sido supervisadas en forma constante por personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El presidente municipal Roberto Alejandro Segovia Hernández, expresó que es bueno que llegue personal de la ASE a supervisar sus obras y acciones. "Checan todo, pero no preguntan por las obras que no se hicieron en el trienio anterior", reprochó en entrevista.

Dijo que de su parte quisiera que acudieran cada mes "para que supervisen lo poco o mucho que estamos haciendo, por nosotros no hay ningún problema", aseguró.

Señala que no tiene nada que esconder, pero algunos de sus funcionarios le preguntan cómo es que ahora sí vaya el personal de la ASE a vigilar sus acciones, pero no se verifica lo que no se hizo anteriormente. "Tal parece que eso ya es letra muerta", advierte "Jano" Segovia.

Informó que en las supervisiones que le han practicado no le han encontrado ninguna irregularidad. Explicó que básicamente se trata de lo concerniente a recursos del Ramo 33 y del Ramo 28.

"Lo que han checado son los techados que se han llevado a cabo en el sector educativo, calles que pavimentamos, las banquetas y la iluminación".

Dijo que le preguntan ¿en qué invertiste este recurso en seis meses? y se les muestra, se les explica.

Invitó a la ASE a que acudan a cada obra que entregan para que constaten y vean lo que se está haciendo con el recurso que se recibe.