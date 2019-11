Reprueban prestadores de servicios nuevo SJPA

Xilitla.- Ante la ola de robos que se ha presentado en la cabecera municipal y con las pruebas en videos de los rateros en el interior de los comercios y hoteles, prestadores de servicios de la zona, exigieron el cambio de las autoridades que llevan a cabo la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), ya que indican los rateros más tardan en entrar que ellos en dejarlos ir.

Lo anterior derivado de la persona que robo al interior de un hotel y que además era trabajador en el Jardín de Edward James.

Los prestadores de servicios refirieron que si era necesario que tomen la justicia por su propia mano lo harán, ya que el SJPA es una porquería, aunado a que quienes se encuentran en ello, no se aplican a que se condenen a los delincuentes.

Expresaron que si es necesario acudir hasta el Gobernador para exigir la destitución de quienes son los encargados de aplicar el nuevo sistema, lo harán. "Nosotros vivimos del turismo y no es justo que perdamos clientes sólo porque las autoridades a las que compete realizar una carpeta de investigación no lo hacen porque no quieren trabajar".

Señalan que el gobernador Juan Manuel Carreras López debe darse cuenta que esta situación no puede seguir y debe exigir a su Fiscal y a su delegado en la región buenos resultados.