Rescatan a perrito que cayó a pozo profundo
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RIOVERDE.- El Cuerpo de Bomberos rescataron un perrito que cayó a un pozo profundo en la Colonia María Asunción.
Cabe destacar que el perrito cayó a un pozo a una profundidad de 10 metros; el comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que se continúa recibiendo las llamadas de auxilio.
Sin embargo, se les solicitó a los bomberos el apoyo en la Colonia María Asunción, quienes de manera inmediata se trasladaron a la colonia, dirigiéndose al pozo. En el lugar se encontraba la mascota que había caído a una superficie de 10 metros. El can tras diversas maniobras fue rescatado y entregado a sus dueños.
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