Rescatan bomberos garzas atrapadas en lo alto de un árbol

Por Redacción

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en el rescate de varias garzas que se encontraban arriba de un mezquite en la colonia El Fraile, después de rescatarlas fueron liberadas.

De acuerdo a la base operativa de Bomberos, recibieron una llamada de emergencia reportando que había garzas atoradas en un mezquite en la calle Tenería de la colonia El Fraile, por lo que acudieron a realizar las labores de rescate, al llegar al lugar vieron que las garzas estaban atrapadas en un mezquite, por lo que procedieron a iniciar sus labores.

Los tragahumo llevaron equipo especial para trabajar en el rescate de los animales, una vez que lograron efectuar el rescate de las garzas, fueron liberarlas para que continuaran su camino, pues en la actualidad muchos animales están pasando por la zona, se pide a la población no asustarlos, y sobre todo no atacarlos, pues en los últimos meses han apareció tlacuaches, serpientes, entre otros animales en los hogares.

Luego de terminar el rescate, fue solicitado el apoyo de Bomberos que acudieron al Ejido Álvaro Obregón del municipio de Dr. Arroyo, para apoyar en la extinción de un incendio en un almacén de rastrojo, afortunadamente lograron apagar el fuego y no hubo personas lesionadas.

