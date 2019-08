Resurge el fuego en el tiradero de Valles

"Nuevamente la noche del viernes hizo fuego el Basurero Municipal y a título personal, yo estoy seguro que lo incendiaron, el incendio ya estaba sofocado desde la tarde del viernes, incluso quitamos toda la basura y llegamos hasta el terreno natural para que no hubiera incendio por debajo y nos llevamos la sorpresa que a las diez y media de la noche donde no había nada prendido (el frente del Basurero Municipal), fue incendiado", afirmó Alberto Machuca Flores, director de Obras Públicas.

Agregó que sí había una patrulla vigilando, pero estaba en la entrada del tiradero, no en la parte trasera que fue donde comenzó el fuego y no se dieron cuenta.

"Ahorita es para que ya estuviéramos trabajando en la cobertura general, pero ahora tenemos que atacar el lado incendiado que no tenía ningún problema", dijo visiblemente irritado.

Mencionó que están trabajando en las denuncias por parte de la Sindicatura, se deben recabar todas las fotografías y todo lo que conllevó al siniestro, se debe hacer un expediente y la Sindicatura se encargará de hacer las denuncias correspondientes.

Sobre las acciones que habrán de emprender, dijo que dispusieron del fondo de contingencias de CODESOL del Ramo 33 que es de 500 mil pesos y con eso se rentaron todas las máquinas y pipas que están usando, algunas son prestadas y hay otras dos máquinas grandes que están en el banco de material que son las que están cargando los camiones de maquinaria que están entrando al Basurero Municipal.

Dijo desconocer si habrán de llamar a sesionar al Consejo de Protección Civil, pero sí sería prudente instalarlo, ya con todo lo que ha pasado está de preocuparse, además la contaminación se está extendiendo a la ciudad por el cambio de viento, "éste se está yendo a las colonias alrededor y está afectando a la ciudadanía".

Las recomendaciones son: no salir si no es necesario de sus viviendas, no hacer deporte al aire libre, el Tantocob va a permanecer cerrado y si no tienen nada qué hacer cerca del basurero ni para qué se acerquen.