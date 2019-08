Retiran el apoyo para maestros antorchistas

MATEHUALA.- Al inicio de las actuales administraciones de los ayuntamientos de Cedral y Matehuala fueron retirados los apoyos para el pago de maestros que imparten sus clases en las escuelas de la organización Antorcha.

Miguel Ángel González Ramírez, dirigente de la organización en el seccional Matehuala, que comprende el distrito electoral número uno, dijo que lamenta mucho que se haya retirado el apoyo que daban los gobiernos municipales de Matehuala y Cedral para el pago de los maestros que imparten sus clases en las escuelas que fundaron.

En el caso de Cedral la determinación de no apoyar fue desde el primer día en que tomaron posesión y Matehuala a partir de enero del presente año, señaló.

No obstante "nuestras escuelas continúan funcionando, aunque se batalla porque los maestros no tienen apoyo y no han cobrado por la SEGE".

Dijo que tenían cinco periodos que los docentes venían cobrando a través de la Presidencia Municipal y ahora son los padres de familia los que sufragan el pago de los maestros.