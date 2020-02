Retirarán a tianguistas del centro en Valles

CIUDAD VALLES.- Los tianguis de la zona centro serán retirados de ese lugar, porque ya no caben más comerciantes en el primer cuadro de la ciudad, y pretenden cambiarlos cerca del río Valles.

La propuesta del alcalde de Valles, Adrián Esper Cárdenas es la integración de la Plaza de Armas hacia el río, para migrar todo el tianguis a la ribera, eso —considera— sería extraordinario para el Municipio, que se puedan tener todos los tianguis de toda la ciudad en toda la ribera.

Al preguntarle que, si en la parte del parque Colosio dijo, "donde ellos quieran, hay mucho espacio, la cosa es nada más integrar la plaza principal, porque hay que tronar el puente e integrarlo, y de ahí ya bajar todos los tianguis a la ribera, seríamos el principio de una ciudad completamente turística, despejamos las calles del centro, se quita el problema de comerciante contra comerciante, y bajamos todo el tianguis a la parte del río".

Refirió que están tratando fuertemente de negociar de manera pacífica con la gente de los tianguis, así como lo están haciendo con los lavacoches, "donde ellos quieran, van a tener ocho kilómetros".

El alcalde dijo que le quedan 19 meses de su administración, para cuando termine quiere que se puedan llegar a tener miles de personas circulando en el área el río, y por eso quieren migrar también a los lavadores de vehículos fuera del circuito de la Ecovía.

Ya que se integre la Plaza de Armas con la ribera no tendrán porqué estar invadiendo las calles de la zona centro, además la gente podrá transitar en carro y en bici.

El secretario del Ayuntamiento, René Oyarvide, dijo que los tianguistas ya no caben en la zona centro y que platicando con los tianguistas le han dicho que en la parte del río no van a vender, "lo que pasa es que ahí, dentro de poco ya no van a vender, porque la gente ya no podrá acudir al mercado, y al momento de que se arregle la parte de la ribera tendrán más ventas, ese es el futuro".