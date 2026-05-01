Reunión regional para prevenir los incendios forestales
Se les capacitó a funcionarios para hacer frente a un siniestro
RIOVERDE.- El municipio fue sede de la reunión regional para la prevención de incendios forestales de la Zona Media, donde se les capacitó para proteger los recursos naturales, se les dieron a conocer medidas a aplicar en caso de generarse un incendio forestal.
En el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) se llevó a cabo la reunión regional, la cual fue presidida por el alcalde Arnulfo Urbiola Román y la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, también estuvieron presentes alcaldes de la Zona Media. Se acordó trabajar de manera coordinada, para hacerle frente a la temporada de incendios, que concluye en junio.
Se les brindaron nociones sobre la importancia de proteger los recursos naturales y salvaguardar a la población.
Finalmente mencionaron que es la cuarta reunión y que la finalidad es seguir trabajando de manera coordinada para proteger el medio ambiente.
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