Rinde informe el tesorero a regidores

MATEHUALA.- En junta de Cabildo, el tesorero municipal, Jaime Francisco Tristán Flores, dio un informe financiero del pasado mes de junio a los regidores, en el que informó que, continuará la reducción de participaciones.

Esto fue en la vigésima sesión ordinaria de Cabildo, siendo aprobado el informe por la mayoría de los regidores, además comentó el tesorero que, han estado efectuando los pagos requeridos por Hacienda, lo que da cumplimiento con lo solicitado en la retención de impuestos, con esto se pretende sanear parte importante de las finanzas municipales.

No obstante, los regidores al conocer la situación financiera del Municipio, surgieron diversas opiniones entre las cuales se habló de una posible fusión de departamentos para de esta forma reducir la nómina; aunque se han limitado en gastos de operación como gasolina, entre otros, esto debido a que se desea continuar con la movilidad sin afectar ningún servicio público.

Sobre el mismo tenor, el alcalde Roberto Alejandro Segovia expuso que se deben de buscar alternativas para que los cambios que se generan a nivel federal no repercutan en la ciudadanía, por ello se ha buscado aplicar el recurso de una manera que represente un beneficio mayor y real y refirió poner atención en dónde se debe aplicar el recurso, para que no se sientan este tipo de reducciones.

Dijo que se ha llevado papelería diversa a ventanillas para que fluyan los recursos, pero no se ha tenido ninguna respuesta al igual están otros municipios sufriendo por la falta de recursos, "mientras tanto continuamos adaptándonos al nuevo sistema de gobierno y hemos tratado de emplear el recurso que tenemos en donde sea necesario, no despilfarrándolo, ahí está la muestra de que no hubo recursos para hacer una gran fiesta de aniversario como lo hubiéramos deseado, traer grupos de otros estados", puntualizó.