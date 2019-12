Robo de motocicletas, a la orden del día

MATEHUALA.- Los robos de motocicletas están incontrolables, los afectados pierden su único medio de transporte.

El señor Jaime, de 42 años de edad, de la colonia Pineño ubicada al poniente de la ciudad, comentó que con su aguinaldo y sus ahorros compró una motocicleta para desplazarse hacia su trabajo en la Zona Industrial, "hice mi sueño realidad para transportarme a mi trabajo que se ubica lejos de donde vivo".

Agregó, "Pero cuál sería mi sorpresa que días antes de la Navidad acudí al centro con mi esposa para realizar unas compras, dejando mi unidad en el estacionamiento de motos de Hidalgo y Julián de los Reyes, eran las 13:30 horas y nos entretuvimos porque había mucha gente en la tienda departamental y al regresar por la motocicleta ya no estaba, lo malo es que todavía ni la plaqueaba", señaló.

Dijo que un policía le aconsejó que pusiera su denuncia, aunque es lamentable que esto ocurra, "el coraje que me da es porque estuve ahorrando todo el año para comprar la motocicleta, que para mí es un medio de transporte y poco me duró el gusto y me quedé como estaba", mencionó por último el afectado.