Saldo blanco en eventos de la Feria 2026

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Matehuala.- Después de tres días de los eventos de la FENAPO en Matehuala se llevó a cabo la clausura con la presentación de grupos musicales, puestos de comida y juegos mecánicos, se tuvo saldo blanco, sin nada que lamentar.

En la Extensión de FENAPO que se realizó en el PAO, se tuvo al apoyo de la Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, Protección Civil Municipal de Matehuala y Cruz Roja que estuvieron apoyando en lo necesario para evitar que ocurriera algún accidente.

Elementos de Protección Civil analizaron los cables eléctricos de los puestos, así mismo checaron las conexiones de gas de los negocios de comida mientras que Tránsito Municipal mantuvo algunas calles cercanas al PAO cerradas, para evitar algún accidente.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal realizaron rondines de vigilancia en el interior y los alrededores del parque, trabajando de manera coordinada con las demás corporaciones para mantener el orden y brindar seguridad a las familias.

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Gracias a la coordinación y presencia preventiva de las corporaciones, la extensión de la FENAPO concluyó sin que se registraran incidentes de gravedad, permitiendo que los asistentes disfrutaran de las actividades durante los tres días del evento.