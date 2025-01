Saldo blanco por festejos navideños

CIUDAD VALLES.- El director de Protección Civil Municipal, René Santos Lárraga refirió que en noche buena y Navidad hubo saldo blanco en cuanto a accidentes por pirotecnia.

El funcionario dijo que hay un presunto caso de una persona electrocutada, pero que no había ninguna información oficial sobre ese tema. Mencionó que no hubo incidentes con pirotecnia ni de tipo corporal, ni de tipo casero, como incendios o daños por cohetes, aunque lamentó que haya habido disparos al aire a la medianoche del 24 de diciembre y en los primeros minutos del 25, algo que no estaba autorizado.