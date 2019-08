Se abre el registro para matrimonios colectivos

MATEHUALA.- El Sistema Municipal DIF anuncia que habrá matrimonios colectivos para el 13 de septiembre, previo a ello los interesados deberán de presentar su papelería para antes del 16 de agosto.

De acuerdo a la información de la presidente de este organismo social, Ludy Sánchez Montejano, informó que dentro de las acciones que emprenden por el bien de la familia, se está convocando a todas aquellas parejas que no han legalizado su matrimonio, para que pueden hacerlo durante esta campaña que no tiene costo alguno.

Dijo que, en ocasiones por carecer de recursos las parejas no han legalizado su unión matrimonial, "es por ello que estamos en la mejor disposición de darles nuestro apoyo y puedan ser declarados marido y mujer ante la ley, ya que en ocasiones para algún trámite tienen que presentar el acta de matrimonio y no la tienen y esa gestión no procede".

"Pedimos a los interesados que acudan a las oficinas del DIF a solicitar su registro y llevar actas originales de nacimiento, credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio, dos testigos de cada uno con su credencial de elector, como parte de los requisitos se solicita además análisis de sangre de los contrayentes y certificados médicos", finalizó.