Se abrirá días previos el panteón para visitar a los fieles difuntos

MATEHUALA.- La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que por la pandemia mundial este año las visitas a los cementerios se pueden hacer con días previos al Día de Muertos.

El director de ese departamento, José Refugio Maldonado Manzo, informó que está haciendo un llamado a las familias camelenses, las que por tradición acuden a los panteones los días 1 y 2 de noviembre que para evitar aglomeraciones acudan antes de esos días a visitar a sus seres queridos, lo pueden hacer a partir del 15 de octubre.

Se tomó esa determinación para evitar que se aglutinen las personas para evitar contagios de Covid-19; hay que recordar que los días 1 y 2 de noviembre el Panteón Guadalupe como Miguel Hidalgo cientos de personas visitan a sus seres queridos durante todo el día.

Maldonado Manzo dijo que, en las entradas de los dos cementerios está instalado un túnel sanitizante desde hace meses y que no han dejado de funcionar, algo muy importante es que cada persona que ingrese al panteón deberá de llevar cubrebocas, será un requisito y tampoco nadie debe de quitárselo cuando ya estén en el interior aunque se esté bajo el semáforo amarillo no se tiene que desobedecer a las indicaciones de la Secretaría de Salud para que no se propague el virus, señaló finalmente el funcionario municipal.