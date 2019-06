Se agota acuífero Cedral-Matehuala

CEDRAL.- Hay preocupación en Cedral porque los mantos acuíferos cada día están produciendo menos agua y no sólo perjudica a este municipio sino también a la ciudad de Matehuala.

El presidente municipal, José Homero Mata Camarillo, dijo que es preocupante que los mantos acuíferos de la cuenca Cedral-Matehuala cada día estén dando menos agua porque se están abatiendo, señala.

"Contamos con tres pozos cuya agua proviene de la cuenca de El Salado y en dos meses, en uno de ellos ha bajado seis metros el nivel. De los otros dos al rato ya nos estarán dando menos agua y eso es lo que más nos preocupa, además de que los usuarios no cuidan el vital líquido", señaló el edil.

Mencionó que hace días estuvieron en este lugar tres diputadas del Congreso del Estado con el fin de realizar un recorrido por estos lugares para ver además las condiciones en las que se encuentra el campo, donde no ha llovido y los aljibes se encuentran vacíos esperando que algún día caiga el agua del cielo.

Por otro lado, se le preguntó si sabe el número de los cañones antigranizo y dijo que no, aunque sí dijo que hace días se escucharon fuertes estruendos. "Ya no se escuchan, no sé si los modernizaron, porque ya no se han escuchado las detonaciones que se hacían anteriormente".