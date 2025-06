Se agrava crisis por desabasto de agua

Matehuala.- Se agrava la crisis por la falta de agua potable en la ciudad que se ha intensificado en las últimas semanas, dejando a miles de familias sin acceso regular al vital líquido. A pesar de los constantes reportes ciudadanos y de la presión social, Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) continúa sin ofrecer soluciones efectivas.

En colonias como Bustamante, Guadalupe, entre otras y varias comunidades el servicio es prácticamente nulo, no llega ni gota del líquido a las viviendas.

Vecinos aseguran que pasan días e incluso semanas, sin una gota de agua en sus hogares, obligándolos a comprar pipas o almacenar lo poco que logran recolectar.

“Ya no es solo una molestia, es una emergencia. No podemos vivir sin agua, y SAPSAM no responde ni da explicaciones claras”, refiere la señora Patricia Ramírez, habitante de la colonia Infonavit Fidel Velázquez.

En varias ocasiones, SAPSAM ha emitido comunicados que justifican la escasez con problemas técnicos, pero no se han visto acciones concretas ni inversión visible para mejorar la red hidráulica.

Ante este panorama, los ciudadanos exigen la intervención inmediata de las autoridades municipales, estatales e incluso federales, pues el derecho al agua es una garantía constitucional que hoy se ve vulnerada en Matehuala.

El problema incluso está afectando a muchos sectores, incluso la zona centro, donde los comerciantes enfrentan problemas serios para tener limpios sus negocios.