Se desploman 20% ventas en comercios

RIOVERDE.- En los últimos 15 días las ventas se han desplomado en un 20 por ciento en los comercios, la solución no es cerrar, es educar a la gente que porte el cubrebocas, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Ricardo Uriel Rocha.

Explicó Uriel Rocha que la situación está difícil para todos, dado la circunstancia que se atraviesa en los últimos 15 días han bajado las ventas en el comercio en general, "si vemos hay movilidad en los comercios, pero se está atravesando una situación difícil". La situación en general, el rentero da la oportunidad al comerciante de pagar la renta o brinda descuentos, ayuda para que este motor comercial siga funcionando.

"Creo que la solución no está en cerrar, sino en educar a la población para que porte el cubrebocas, se ponga gel antibacterial y respete la sana distancia", recalcó.

"En caso de que llegue un cliente y no porte el cubrebocas no hay que dejarlo pasar, hay que cuidarse, igual si la persona ve que no existe su seguridad en el establecimiento no pasar a comprar", remarcó el presidente de Canaco.