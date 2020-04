Se dispara el precio de jitomate y chile

CIUDAD VALLES.- Los precios a los productos de la canasta básica incrementaron, uno de éstos, son en el costo del jitomate y chile serrano que por la sequía están escaseando y son más costosos.

La líder de comerciantes de la zona Tének adscritos a Antorcha Campesina, Laura Ramírez, dio a conocer que en el campo hay muy poca producción y que el campo se ha visto afectado a causa del estiaje en gran parte del país, es por eso que los productos de la canasta básica se han encarecido los últimos días.

Mencionó que, el incremento en los precios ha derivado en bajas ventas, la gente no quiere salir y tampoco pagar por el precio del tomate y del chile serrano y no es que estén dando caro, pero el producto a los comerciantes se los están dando más caro y aun así no se está abusando en los precios.

El incremento de los precios ha sido muy notorio pues el jitomate se encuentra en más de 35 pesos por kilo, mientras que el serrano llegó a los 45 pesos también por kilo y así podrían estar subiendo los costos de frutas y verduras para los siguientes días y quizá hasta el huevo se vea encarecido.