Se disparan los casos de Covid en Matehuala

Matehuala.- Los casos de Covid-19 continúan al alza sobre todo desde que autorizó el cambio de semáforo rojo a naranja, ayer las autoridades de Salud dieron a conocer el reporte de 50 casos, en recientes días, lo que generó más temor.

En opinión del empresario matehualense Ariel Josué Chávez Reyna, la población debe tomar conciencia del cuidado de cada uno de nosotros, ya que por todos los medios se insiste y da a conocer que los protocolos sanitarios deben seguir en las mismas condiciones, aplicar el lavado de manos, la sana distancia, el uso del gel antibacterial, y que para evitar esta pandemia las reuniones deben evitarse, aunque hay irresponsabilidad de algunos, ya que no han dejado de hacerse.

Refiere que hay personas que a temprana hora salen a ejercitarse, a tomar el aire fresco de la mañana, con el fin de oxigenarse pero no llevan puesto el cubrebocas, en especial quienes corren ya que no hace mucho frio, las personas andan trotando, o caminando, pero deben cumplir los protocolos sanitarios, pues de nada serviría el buscar oxigenarse si no van cubiertos.

También menciona el caso de las personas que pese al llamado de apoyo para cuidarnos todos, de no organizar eventos donde se reúnen decenas de personas, ya que es la principal causa de que se generen contagios, y sólo atendiendo los protocolos sanitarios se podrán reducir los contagios.