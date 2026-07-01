Se incendia negocio de autopartes usadas

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MATEHUALA.- La tarde de este martes se registró un fuerte incendio en un establecimiento de autopartes usadas, ubicado en la colonia Lagunita de Matehuala.

El siniestro provocó que el fuego se extendiera rápidamente debido al material almacenado en el lugar, generando una enorme columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en las calles Plan de Guadalupe y Mar Muerto, donde un negocio dedicado a la venta de accesorios y autopartes usadas comenzó a incendiarse.

En el lugar había una gran cantidad de piezas de plástico, llantas y diversos accesorios para vehículos, lo que favoreció la propagación del fuego y originó una densa nube de humo negro visible en gran parte de Matehuala. Vecinos de la zona solicitaron apoyo a los números de emergencia al percatarse de la magnitud del incendio.

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Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal de Matehuala, quienes acordonaron el área para evitar el ingreso de personas y prevenir posibles accidentes. Posteriormente, los bomberos iniciaron las labores para controlar y extinguir el incendio, trabajando durante varios minutos hasta lograr sofocar por completo las llamas.

Gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado sin que se registraran personas lesionadas ni víctimas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el siniestro, por lo que será la investigación correspondiente la que determine el origen del fuego.