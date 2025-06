Se niegan exponer a huachicoleros de agua en zona tének

CIUDAD VALLES.- Kevin Yahir Cázares Olvera, director de Obras Públicas dice que tendrán que esperar para dar a conocer a los que robaban agua a los tének, porque también hay gente de Aquismón involucrada.

Después de que el Gobierno municipal y Obras dieran a conocer que la falta de suministro de agua en gran parte de la zona tének se debía a que dueños de ranchos por donde pasa la tubería huachicoleaban los tubos.

Hace un par de semanas notificaron que se habían clausurado esas extracciones ilegales y, aunque han dicho que expondrían a los que desvían el agua, no se ha hecho y, al parecer eso no ocurrirá, ya que Cázares Olvera manifestó que no sólo se extraía en el área de Valles, sino en el municipio de Aquismón, donde también pasa y se extrae el líquido.