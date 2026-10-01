Se quejan habitantes por cobro de arrastre de los vehículos

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Ciudad Fernández.- Municipio eroga recursos en una grúa que no opera están haciendo negocios con un remolque de municipios vecinos.

El alcalde Rodolfo Loredo Hernández anunció en el mes de abril con bombo y platillo la compra de una grúa para la Dirección de Seguridad Pública Municipal con un costo de 3 millones de pesos, para que la población no erogue grandes cantidades de dinero para el banderazo.

Sin embargo, la dirección de Tránsito infracciono a un automovilista, a la colonia arribo una grúa particular del municipio de Rioverde cobrando por el arrastre la cantidad de 1600 pesos.

Así mismo se desconoce porque no prestó el servicio el remolque del municipio, aun cuando estaba estacionada en los talleres municipales.

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El alcalde Rodolfo Loredo presumió que beneficiaría a la población con la compra de esa grúa, pero solo está afectando al presuntamente conveniar con grúas de otros municipios, donde cobran exorbitantes tarifas por el arrastre de un vehículo.