Se reactiva incendio en Estanque de Agua Buena

Matehuala.- Se volvió a reactivar incendio forestal en la comunidad de Estanque de Agua Buena y Santa Brígida, el que se ha estado extendiendo rápidamente, esto después de que ya habían reportado que estaba controlado, diferentes corporaciones de emergencia están trabajando arduamente para poder sofocar las llamas, inclusive brigadistas de otros municipios se han sumado a la lucha para apagar el incendio.

Luis Nava, director de Protección Civil Municipal, informó que desde el lunes han estado trabajando para combatir el incendio forestal entre la comunidad de Santa Brígida y Estanque de Agua Buena, en estas acciones han trabajado varias corporaciones de auxilio como Conafor Altiplano, Bomberos, Protección Civil Estatal y el ramo 33, que ha facilitado maquinaria para hacer brechas de prevención para evitar que se propague el fuego, incluso también corta fuegos.

Comentó que ya habían quedado controlados los dos incendios, pero de manera inexplicable nuevamente se volvieron a reactivar, se han visto perjudicadas ahora las comunidades de Las Peñitas y Las Parritas, por lo que se ha enviado más personal para que los incendios no se sigan propagando.

Expresó que se han sumado 40 elementos de diferentes brigadas especiales para combatir el incendio forestal, pues se han unido nuevas brigadas para tratar de controlar el fuego lo más pronto posible y evitar que llegue a dañar a personas de comunidades cercanas.

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Se exhorta a la población no acudir a las zonas afectadas si no se tiene experiencia, pues estas acciones son fundamentales para proteger la integridad física de las personas, así como la flora y fauna de los terrenos afectados.