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Se reduce el tránsito de migrantes por San Luis

Por Samuel Moreno

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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      Aunque el paso de personas migrantes por territorio potosino registró una disminución durante el último año, San Luis Potosí continúa como una de las entidades con actividad constante en materia de atención y tránsito migratorio.

      El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández Segura, informó que actualmente arriban a la entidad alrededor de 150 personas migrantes al mes, cifra menor a las cerca de 500 que se contabilizaban durante 2025. De manera similar, la Casa del Migrante redujo su atención mensual de entre 300 y 400 personas a un promedio de entre 100 y 150.

      El funcionario señaló que el Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con la delegación estatal del Instituto Nacional de Migración mediante reuniones semanales, en las que se revisan operativos y reportes relacionados con revisiones migratorias en aeropuertos y terminales de autobuses.

      Entre las principales inquietudes detectadas, Hernández Segura destacó las demoras en trámites para menores de edad que viajan al extranjero, particularmente en la validación de permisos y documentación requerida por las autoridades migratorias.

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      Indicó que el aumento en la demanda de vuelos internacionales ha generado saturación en algunos puntos de revisión, por lo que se solicitó a las instancias federales agilizar los procesos y fortalecer la atención a los usuarios.

      Añadió que el IMEI ha ofrecido programas de capacitación dirigidos al personal encargado de la atención migratoria.

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