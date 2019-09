Se registra en Valles primer caso de dengue hemorrágico

CIUDAD VALLES.- El primer caso de dengue grave de este año ya se registró en Ciudad Valles, y fue en una menor de edad del ejido El Zocohuite, quien tuvo que permanecer internada en el Hospital General de Valles, por espacio de siete días en tanto que el personal de Control de Vectores realizaba un cerco sanitario en su comunidad, aplicando abate y fumigando para evitar un brote masivo.

El padre de la menor reportada con dengue grave o hemorrágico, Conrado Pérez Castro, señaló que su hija empezó a presentar síntomas como dolor intenso de cabeza y de articulaciones, fiebre alta y sarpullido en todo el cuerpo, por lo que fue llevada a la clínica particular "San José" donde fue internada y diagnosticada con dengue grave y trasladada posteriormente al Hospital General donde aunque no le corroboraron que se trataba de dicha enfermedad, la siguieron tratando bajo ese diagnóstico, manteniéndola con suero para evitar una deshidratación por el cuadro de fiebre alta que presentaba y medicamento para el dolor.

"Nos dijeron que no hay tratamiento para atender el dengue, sólo los síntomas, afortunadamente no fue necesario que se le hicieran transfusiones de sangre, como me habían dicho en un principio que a lo mejor necesitaba, pero sí estuvo desde el día 25 de agosto al día último del mes internada".