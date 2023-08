Se secan cultivos cañeros

CIUDAD VALLES.- Productores agropecuarios de la zona San Miguel y de parte de la zona tének, en el occidente del municipio refieren que mucha de la caña está a punto de desecarse por completo, debido a la falta de lluvia en la región.

No sólo eso, sino que los pastos no han crecido y no hay reservas suficientes en las ganaderas, por el simple hecho de que este año prácticamente no ha llovido.

Las reservas de agua que cada ejido o rancho tiene en sus terrenos están agotadas y no queda más que esperar a que llueva o que los programas de apoyo del Gobierno del Estado los rescaten.

Un porcentaje bajo de los campos de caña cuentan con riego, pero la falta de lluvias mantiene a los ríos en niveles nunca antes vistos de sequía y falta de líquido en su afluente.