Seleccionan cortometraje vallense para el Festival Internacional

CIUDAD VALLES.- En el prestigiado Festival Internacional de Cortometrajes de México "Shorts México", será presentado en función especial el cortometraje "Cuerpo Presente" dirigido por el vallense Horacio Flores Muñoz, quien presenta su más reciente obra cinematográfica filmada en el Salvador busca colocarse dentro del cine internacional.

El cortometraje que aborda la historia de Cristina y Julián que despiertan por un misterioso llamado a misa en altas horas de la madrugada, mientras el pueblo entero atiende sin razón aparente, la pareja se queda en casa extrañada tratando de descubrir el porqué de las campanadas sin saber que el motivo de la misa extemporánea es más cercano de los que ellos creen; fue filmada en "Suchiate" de El Salvador, aunque cuando en el guión se tenía contemplado filmarla en la cabecera municipal de Huehuetlán.

Horacio Flores quien estudió Ciencias de la Comunicación e inició su trabajo en medios realizando campañas políticas, señala que su interés por el cine nació con la fotografía, la pintura y la música, dirigiendo teatro e involucrándose en el cine poco a poco desde hace ocho años.

"Cuando me llegó el guión de inmediato me interesé en producirlo y dirigirlo, visualizaba la explanada de la iglesia de Huehuetlán, con esos árboles enormes y los escalones, lamentablemente no encontré el apoyo económico en el estado potosino, pero la empresa Meridiano 89, quien trabaja en México, El Salvador y otros países, me dio el respaldo y nos fuimos a filmar en enero de este año, concluyendo el trabajo ya en edición en junio pasado, por lo que decidimos proponerlo al festival Shorts México y nos aceptaron, vamos a presentarnos este 9 de septiembre y después en la Cineteca Nacional".

Con la esperanza de poder traer su obra a Valles, su tierra donde inició su sueño por el cine, Horacio Flores, señala que ha tenido algunos acercamientos con el Centro Cultural de la Huasteca potosina, sin embargo, aún no se le abren las puertas.