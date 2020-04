Sequía agobia a ganaderos

VILLA DE GUADALUPE.- El campo está seco, no hay agua en los aljibes y el ganado está perdiendo peso por falta de pasto para alimentarse, y se registran temperaturas altas nunca antes vistas, según dio a conocer el campesino José Salvador Moreno, de la comunidad de San Antonio de la Ordeña.

Comentó que avanzan los días y junto con ellos la sequía, "estamos en uno de los peores momentos en los que no ha llovido, el campo está que arde, todo está seco, al menos en este lugar son meses en los que no nos cae ni gota de agua", dice.

"No sabemos hacia dónde vamos a parar con esta sequía que nos está agobiando, día con día elevamos nuestros ojos al cielo pidiendo a Dios nos envíe la lluvia para que llene de agua los estanques que están secos, el ganado no tiene agua para beber, el forraje está más caro, el ganado no encuentra qué comer en el campo", señaló.

Dijo que hace un par de semanas acudió a la cabecera municipal en busca del presidente municipal Juan López, para exponerle el caso a ver si apoya con forraje, aunque no se encontró ni al director de Fomento Agropecuario y es que no todo el personal está trabajando en la Presidencia Municipal por la pandemia.