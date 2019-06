Sequía amenaza cosechas de caña

La sequía del año pasado y la de este año, van a repercutir en la siguiente cosecha, "que las aguas caigan tarde afecta la producción de los nuevos productores, desgraciadamente, aparte que el precio bajó un poco".

Alberto Zúñiga, productor cañero de la zona Pujal, dijo que la sequía estuvo muy fuerte, y aunque se logró cosechar todo, no deja de ser preocupante el año que viene.

"Se ve que ya vienen las lluvias, pero esto no sólo ha afectado a cañeros, sino también a los ganaderos, el efecto se reflejará en la cosecha del año que entra, si no cae más lluvia las cañas no crecen y cuando llega el invierno ya no se desarrollan".

En los lugares más áridos se ven las cañas secas, como para la zona Valles, Coyoles y otros, mientras que la zona Pujal y otras áreas se defienden por la calidad de la tierra, están atrasados, como en La Marina donde hace un mes cayó granizo y afectó.

Las pérdidas son de por lo menos un 30 por ciento, lo que afecta a todos porque el sector cañero beneficia a todos, en este año y 2018 son los dos peores años de seca, además las presas para San Vicente y Tanquián, andan acarreando en pipas.

Tiene ocho años de sequía, pero el 2018 y 2019 la situación fue peor y aunque la siembra es en agosto y septiembre podría haber muy poca producción en 2020.