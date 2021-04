Será un proceso político muy peculiar: Nava

Matehuala.- El candidato a la diputación local por el Distrito 01 de la coalición "Si por San Luis" Alfonso Nava Díaz, horas antes de iniciar su campaña política convocó a una rueda de prensa para informar sobre su trabajo de convencimiento con el electorado para obtener el apoyo y ganar en el proceso electoral.

Se le cuestionó al aspirante cómo considera la política ahora con la pandemia, quien dijo que será un proceso electoral diferente, nada como años anteriores, en donde se hacía una promoción casa por casa, porque ahora la población ya no abre la puerta, no reciben, no escucha, por lo que la opción será dejarles un volante con las propuestas para lograr el cambio y desarrollo que se propone.

Nava Díaz refiere que ya no habrá las reuniones masivas, que siempre terminaban con grandes comelitonas.

Aunque para los candidatos era una gran fiesta, ya que había mucha participación, la gente se emocionaba con el candidato que fuera a su localidad, era un ambiente de fiesta, incluso para solicitarle mejoras en su sector donde habitan.

Ahora el proselitismo se hace a través de las redes sociales, de la prensa, se hace uso de todos los medios electrónicos para difundir el mensaje de cada aspirante; será la forma de trabajar con todo el electorado de todo este Primer Distrito, reveló el candidato de la coalición "Sí por San Luis".