Serían sancionados los responsables de promoción en los camiones de basura

RIOVERDE.- Municipio desconoce si el director de Servicios Municipales incurrió en un delito al utilizar los camiones de recolección de basura para publicitar el laboratorio de su esposa, la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

El contralor municipal busca los aspectos legales que implica en caso de que haya que borrar se borrará la publicidad, señaló el oficial mayor Francisco Javier Esparza Martínez.

Como se recordará, los camiones de recolección de basura fueron adquiridos con los impuestos de la ciudadanía, pero la unidad 15 publicita el laboratorio Morán propiedad de la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN y esposa del director de Servicios Municipales, Hilario Loya Rico.

El oficial mayor señaló que sostuvo una reunión con el contralor municipal Arturo Altamirano y el director de Limpia, para ver los aspectos legales que esto implique, en caso de que haya que borrar se borrará la publicidad.

Presumió que no sólo es la patrocinadora la presidenta del blanquiazul, sino que hay más camiones pintados, se va investigar si está permitido que porten publicidad.

El contralor municipal será el encargado de aplicar sanciones en caso de que se tengan que aplicar, pero se necesita ver los fundamentos legales que dé pauta para lo que hay que hacer.

Se buscan los aspectos legales para ver si se incurrió en una falla o no el titular de Servicios Municipales al tomar atribuciones. El Municipio no anda mal en cuestión económica, no se ha recibido solicitud de pintura para rotular los camiones de basura, puntualizó que el contralor municipal dará a conocer "quienes incurrimos en una falta o no".