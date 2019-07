Siempre no se concretó llegada del ITST a Xilitla

Xilitla.- La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) dio a conocer al Municipio, que de manera definitiva no se puede abrir la extensión del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale (ITST), por lo que deben buscarse otras alternativas y en este caso se estará apoyando a los jóvenes en su traslado al Municipio de Tamazunchale para tomar sus clases.

En reunión entre las autoridades municipales y el titular de la SEGE Joel Ramírez se les indicó que el convenio realizado con la dependencia educativa no es válido, debido a que no reúne varios de los lineamientos que solicita la dependencia para este tipo de trámites, ante lo cual no se pudo concretar la instalación del ITST en este Municipio.

En tanto los jóvenes que se inscribieron y realizaron su pago a la institución estarán continuando su trámite en el Municipio de Tamazunchale, para ello se estarán inscribiendo en una modalidad de que solo viernes y sábado recibirán clases, y se buscará que se les apoye con el traslado.

Por su parte el alcalde Martín Eduardo Martínez Morales indicó que seguirá buscando consolidar la llegada de una escuela de nivel superior, en donde los jóvenes puedan continuar sus estudios utilizando una beca y sin necesidad de tener un alto costo.