Siguen cerradas plazas públicas en Rioverde

RIOVERDE.- Las plazas públicas continúan cerradas, no es algo esencial ir a la plaza y probablemente el 15 de junio se lleve la apertura también de parajes turísticos, informó el alcalde Ramón Torres García.

Indicó el alcalde que, en cuanto a la plaza pública como la de San Juan, San Antonio, Plaza Fundadores, permanecerán cerradas, aunque se tenía contemplado aplicar un horario.

Dijo Torres García que, al ver que no es algo esencial el acudir a las plazas no se van abrir, "no tenemos nada a qué ir a la plaza, son espacios públicos donde la gente se aglomeraría en las bancas y por ende sería un lugar de contagio de coronavirus".

"No se nos hace algo esencial el ir a la plaza pública, pero se va a trabajar en los protocolos para abrir también los parajes turísticos para el próximo 15 de junio", expuso el edil. Señaló que el riesgo es que pueden llegar turistas de otros estados y traer contagios, por lo que se seguirá sanitizando, aunque se ha visto que se ha reducido el contagio de coronavirus y por fortuna no ha crecido el número de influenza o gripes, puntualizó.