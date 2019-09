Siguen sin agua en Los Sabinos

CIUDAD VALLES.- A poco más de un mes de que se manifestaran en la Presidencia Municipal exigiendo agua, familias de Los Sabinos siguen enfrentando la falta del vital líquido y amenazaron con regresar a la Presidencia y tomar acciones más severas, pues señalan que ellos sí cumplen con la cuota que les pide la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, pero sólo unas cuantas pipas se les envía.

Marta Hernández Salgado, señaló que a través del juez auxiliar José Luis Galván Oyarvide, han enviado oficios al director de la DAPAS Antonio Guillén y a los regidores para que se les atienda con un servicio más óptimo, pues el pasado 24 de julio cuando acudieron a la Presidencia Municipal, se comprometieron los funcionarios de que enviarían más pipas y que se tendría un mejor orden en la distribución del vital líquido, tomando en cuenta a quienes por razones de trabajo tienen que salir de sus casas temprano y no pueden esperar a que pase la pipa durante la mañana.

"De plano con lo del nuevo sistema de agua, nos han jugado el dedo en la boca, a las llaves no llega ni una gota de agua, y pues ya nos estamos acostumbrando a usar los depósitos de agua, pero queremos que la DAPAS nos cumpla, y si el problema es el Sindicato que nos digan para acudir a otras instancias y exponer que los ciudadanos no somos responsables de un conflicto laboral, que nosotros no tenemos que pagar las consecuencias, somos familias con niños, con abuelitos, hay discapacitados y al final todos tenemos derecho al agua", refirió la ama de casa que señala que la demanda del servicio no obedece a ningún fin político, sólo lo que humanamente merecen.