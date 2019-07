Sindicato de DAPAS no recibió notificación sobre ingreso de bomba

No hay ninguna notificación sobre el ingreso de una bomba a las instalaciones de la DAPAS, hasta este día el Juzgado Quinto de Distrito no les ha hecho llegar ningún documento, dijo el dirigente del Sindicato de la DAPAS, Alejandro Ballesteros Corona.

Dijo que no tiene ningún conocimiento porque no fueron parte, esto porque al Sindicato les notifican como terceros perjudicados, aunque hasta el momento no les han dicho nada.

Mencionó que sólo se entera en base a lo que publican los medios de comunicación que dicen que el Juzgado Quinto autoriza, "no soy parte de ese juicio y no puedo notificarme porque el Juzgado Quinto no me notificó, ellos dicen que sí pero no soy".

Para la instalación de la bomba para abastecer al sector norte de la ciudad nadie les ha notificado, solamente les dijeron cuando iban a meter el gas-cloro y fue el concejal Marco Antonio Conde quien se los pidió y ellos accedieron, en esta ocasión la DAPAS no les ha pedido nada".

Señaló que el Juzgado Quinto no autoriza nada y la vez pasada sucedió igual, el cloro el Juzgado Quinto no ordenó introducirlo, ordenó que la Junta de Conciliación tomara las previsiones para garantizar el servicio y fue la Junta la que le pidió al sindicato introducirlo, no fue el juzgado.