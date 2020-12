Sistema de Justicia Laboral resuelve 10 casos al corto plazo

Rioverde.- Con el Nuevo Sistema de Justicia Laboral se ha asesorado a 15 personas, y ya se han resuelto 10 casos, y los otros 5 están por tener un acuerdo, reconoció el Subprocurador del Trabajo en la Zona Media, Víctor Cervantes Salazar.

Desde el pasado 18 de noviembre entró en funciones la nueva reforma laboral, sistema que está programado en tres etapas, actualmente ya se cuenta con los Centros Laborales, en este municipio está ubicado en la calle Madero, en la Plaza de las Palmas.

Indicó el funcionario que actualmente en la Subprocuraduría del Trabajo en la Zona Media se le sigue brindando asesoría al trabajador, al que posteriormente se refiere al Centro Local de Conciliación, con el patrón, pero en el momento que no se llega a un acuerdo por la cantidad que se va a liquidar.

Este nuevo sistema ya tiene tiempos considerados para tener una conciliación y arreglo; son 45 días para conciliar y en caso de que no se llegue a un arreglo, tienen que entregar la carta de no conciliación, donde no hubo arreglo por ambas partes.