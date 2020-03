Solventan observaciones sobre deportivo de Cedral

CEDRAL.- Alcalde cedralense estuvo en las oficinas de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), en la Ciudad de México para presentar la documentación que le fue requerida para solventar presuntas irregularidades en la obra de rehabilitación de la Unidad Deportiva "Fernando Toranzo Fernández".

El munícipe José Homero Mata Camarillo, refiere que no hay problema alguno en presuntas irregularidades que fueron detectadas, pero que todo lo que se haya detectado pueda ser solventado.

"En respuesta me dijeron que van a venir a Cedral para elaborar el acta de hechos, para que el expediente jurídico quede salvado al cien por ciento. Estamos a la espera de que venga personal de la Conade y realice una visita de campo a la Unidad Deportiva. Aunque no sabemos cuándo, pero no pasará de este mes", afirmó.

Dijo que, de no presentarse problema alguno, se continuará con la obra con el proyecto de colocación de domos en las canchas de basquetbol. "Considero que no falta mucho tiempo para que esto sea una realidad y en ese tenor vamos avanzando", puntualizó el edil.

Por otro lado, dijo que se está trabajando a todo vapor en la instalación de gradas en el estadio de beisbol, porque este municipio va a ser la sede del Torneo Estatal Zona Norte de Beisbol, que se desarrollará del 9 al 12 de abril y "queremos que antes de la fecha ya esté concluido el graderío porque el evento, aparte de lo deportivo, dejará una buena derrama económica".

Por lo pronto el próximo 20 de marzo convocará a rueda de prensa para dar a conocer todos los pormenores de este evento deportivo.