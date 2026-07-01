Sube nivel del río Valles a 1.5 Mts

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CIUDAD VALLES.- El río Valles crece a metro y medio de profundidad, pero comienza a llegar turbiedad a las casas.

Luego de lluvias intermitentes desde el sábado pasado, el nivel del río aumentó hasta los 1.54 metros, contra las cifras que rondaban el metro de profundidad hace una semana.

Las cifras pertenecen a la estación hidrometeorológica de Santa Rosa, pero en su similar de Micos, la escala alcanzó el 1.82 metros, cantidad que habla sobre la cantidad de agua que ha escurrido en los últimos días.

Estos mismos escurrimientos han causado la turbidez de las aguas que, a pesar de ser filtradas por la Dapas, llegan con una coloración subida de tono a los hogares de Valles, en donde han surgido las quejas de los usuarios.

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