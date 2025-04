Surge conflicto en Pozos-Cuates

TAMASOPO.- Surge conflicto en la comunidad de Pozos-Cuates, en Tamasopo, porque los pobladores denuncian que quieren iniciar los trabajos para una mina de bauxita.

Alrededor de las 11 de la mañana de este sábado 12 de abril, aproximadamente a 20 kilómetros de la cabecera municipal hubo una acalorada discusión entre comuneros de Pozos-Cuates y personas que se hacen llamar ejidatarios de La Palma, encabezados por Gerónimo Ruiz Padrón, quienes estaban escoltados por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y quienes tendrían la intención de instalar una mina a cielo abierto para la extracción de bauxita (del que se extrae el aluminio).

Los comuneros argumentaban que en La Palma ya no hay ejido, sino que es reconocida como comunidad indígena, mientras que Ruiz Padrón y el presunto comisariado ejidal Salvador Cruz Azua argumentaban que en ese lugar se podía trabajar porque los “ejidatarios” así lo permitían, mientras que los manifestantes no sólo negaron que hubiera una autoridad ejidal, puesto que no existe más el ejido y probaban a los “ejidatarios”, hablándoles en xi’iu, sin obtener respuesta.

El abogado incluso amenazó con “chingar” a uno de los habitantes de ese lugar que grababa uno de los videos que se han dado a conocer.

El litigante y líder social del Frente Popular Francisco Villa dijo que es “muy sospechoso que una empresa que es fantasma y que no ha tramitado ningún permiso para explotación en la entidad sea escoltada por policías estatales, debe haber algún interés más grande en el lugar”.