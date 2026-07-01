Surgen quejas por cancelación de citas en ISSSTE

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CIUDAD VALLES.- Surgen quejas por la postergación de citas en el ISSSTE de Ciudad Valles.

Esta mañana, pacientes que habían llegado a sus citas en diferentes especialidades escucharon que hubo más posposición de sus careos con los médicos para sus seguimientos de salud.

De acuerdo con algunas de estas derechohabientes, desde hace meses están cambiando las fechas de consulta, e incluso en uno de los casos han reagendado la cita cinco veces.