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Surgen quejas por cancelación de citas en ISSSTE

Desde hace meses están cambiando las fechas de consulta: paciente

Por Miguel Barragán

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Surgen quejas por cancelación de citas en ISSSTE
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      CIUDAD VALLES.- Surgen quejas por la postergación de citas en el ISSSTE de Ciudad Valles.

      Esta mañana, pacientes que habían llegado a sus citas en diferentes especialidades escucharon que hubo más posposición de sus careos con los médicos para sus seguimientos de salud.

      De acuerdo con algunas de estas derechohabientes, desde hace meses están cambiando las fechas de consulta, e incluso en uno de los casos han reagendado la cita cinco veces.

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