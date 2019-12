Suspenden obra a edil de Catorce

REAL DE CATORCE.- "La chiqui plaza" que construye la alcaldesa de Real de Catorce, Guadalupe "La Chiquis" Carrillo Rodríguez, fue suspendida por orden de un juez federal.

Juan Ramón Infante Guerrero, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), indicó que la alcaldesa de Real de Catorce, se ha dedicado a construir mini plazas en lugar de ofrecer servicios básicos a la población como abasto de agua potable, electrificación, caminos o vivienda.

En el caso de la comunidad La Luz, agregó el comisionado, para hacer una plaza la alcaldesa invadió una parte de un predio particular y aparte le quitó su derecho de acceso. "Es decir la presidenta municipal se adueñó de una calle que viene siendo comunitaria. La señora realiza obras en espacios que no son propiedad del Municipio".

Infante Guerrero dijo que tal es el caso de la "Chiqui plaza" de La Luz en donde comenzó a construir en un espacio particular y en otra pertenece a la comunidad. "Ella no consultó el proyecto con los habitantes de ese lugar y de cualquier manera no se la hubieran aprobado la mayoría de los comuneros".

Al invadir la calle y negar el acceso a las personas que se encuentran en esos predios, les está violentando su derecho humano al libre tránsito.

Aunado a todo ello, la alcaldesa no solicitó los permisos correspondientes ante al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y por lo tanto el director del Centro Estatal de la dependencia federal, Juan Carlos Machinena Morales, desconoce esta situación.

Se giró la orden de suspensión a través de un amparo con el expediente 1182/2019 que emitió un juez federal para que se suspenda cualquier trabajo dentro de ese lugar de la comunidad La Luz.

Por ahora se está a la espera de lo que se pueda realizar, pero ya quedaron suspendidos los trabajos iniciados de una plataforma.