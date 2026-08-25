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Matehuala.- Con la participación de párrocos y representantes de diferentes parroquias, se llevó a cabo un taller de formación en Pastoral Social, con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Iglesia en sus distintas áreas de atención y servicio a la comunidad.

Durante esta actividad se contó con la presencia de sacerdotes de las Diócesis que integran la provincia, así como de personas provenientes de diferentes parroquias de Matehuala, quienes participaron en las actividades de formación y reflexión.

El taller estuvo enfocado en el trabajo de la Pastoral Social y sus ocho dimensiones, buscando brindar herramientas que permitan fortalecer las acciones que se realizan desde las parroquias en beneficio de las personas y comunidades que requieren apoyo.

Como parte de la jornada, el padre José Luis Corona, de la Diócesis de Zacatecas, compartió un mensaje en el que destacó la importancia del amor, la generosidad, la colaboración y el servicio a los demás, durante su participación, resaltó que el trabajo pastoral requiere de personas comprometidas y dispuestas a colaborar, poniendo sus capacidades al servicio de quienes más lo necesitan.

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Los participantes señalaron la importancia de continuar realizando este tipo de actividades de formación, con la finalidad de fortalecer la Pastoral Social y generar una mayor colaboración entre las diferentes parroquias.

Se espera que estos talleres y actividades continúen desarrollándose, permitiendo que más personas se integren al trabajo pastoral y contribuyan a fortalecer las acciones de servicio y apoyo a la comunidad.